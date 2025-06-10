سكرتير عام دمياط يفاجئ عددا من المستشفيات

قام اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد بدميا ط، بمرور مفاجئ على عدد من المستشفيات بمراكز محافظة دمياط، شملت مستشفيات الزرقا والسرو وكفر سعد وكفر البطيخ.

واستهدف المرور التأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التأكد من تواجد الأطباء والكوادر الطبية وتقديمهم خدمات طبية متميزة للمرضى.

كما ركز المرور على حسن استقبال المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم،

ورافق اللواء عاشور في هذه الجولة العميد هاني عبدالقوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد، والأستاذ محمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وممثلين عن الوحدات المحلية بالزرقا والسرو .

وأكد اللواء عبدالله عاشور على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والجودة في تقديم الخدمات الطبية، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية صحية ممكنة، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وشمل المرور متابعة سير العمل في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، ولتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.