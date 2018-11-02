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تنسيقية شباب الأحزاب ناعية ضحايا حادث المنيا: معركتنا ضد الإرهاب مستمرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة الدسوقى
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الوطن الذين استهدفهم الإرهاب، اليوم، في دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، مقدمين خالص التعازي لأسر الشهداء،متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، أن معركتنا للقضاء علي الاٍرهاب مهمة مقدسة تخوضها الأمة المصرية جميعا يدا بيد، إذ أن الإرهاب يستهدف كل المصريين دون تمييز، مضيفة: معركتنا مع الإرهاب مستمرة.

وشددت التنسيقية،: علي أنه برغم تزامن الحادث مع بداية انطلاق فعاليات منتدي شباب العالم أن مكافحة الاٍرهاب و الفكر المتطرف بكافة السبل حق من حقوق الإنسان ويضع المجتمع الدولي و قادة العالم أمام مسئوليتهم التاريخية في ضرورة وضع استراتيجية دولية تهدف إلى القضاء علي الاٍرهاب و معاقبة الدول و الأنظمة التي ترعاه وتموله و توفر له الملاذات الآمنة.

واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على وعي الشعب المصري بنوايا هؤلاء الإرهابيين الخبيثة ووقوفهم جنبا إلي جنب ودعم دولتهم ومؤسساتها في مواجهتها.
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