خالد بيومي: مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي التهنئة لفريق الأهلي عقب الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.



وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبرووك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة وهاردلك الترجي قدم مباراة كبيرة".



واستطاع وليد سليمان أن يسجل هدفين من ركلتي جزاء، وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه عمرو السولية، وجاء هدف الترجي الوحيد من ضربة جزاء.

