وزن نحيف.. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ساندي جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ساندي

وظهرت ساندي في الصورة من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة ووزن نحيف، مرتدية ملابس مخصصة للتمارين، واعتمدت على مكياج بسيط وناعم أبرز ملامحها الطبيعية.

وتواصل ساندي مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها اليومية إلى جانب نشاطها الفني.

يذكر أن كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، معلنةً عن مفاجآت خاصة تتعلق بمحتوى الألبوم وطبيعته الفنية.

وأكدت ساندي أن ألبوم «سكوت» يضم مجموعة من الأغنيات التي تعبّر عن تجاربها الشخصية في الحياة، مشيرةً إلى أنه ألبوم مختلف وغير تجاري، ومصنّف تحت لافتة «للكبار فقط».

وكتبت ساندي معلّقة على البوستر:

«ألبوم سكوت تجربة مختلفة ليها معاني كبيرة بالنسبالي، هو مجموعة أغاني فيها تجارب شخصية ليا، وألبوم مش تجاري خالص».

وأضافت أنها تخوض من خلال الألبوم تجربة فنية غير مسبوقة في الوطن العربي، موضحةً: «الألبوم ده هو أول ألبوم في الوطن العربي يتصوّر بطريقة Anime Music Videos في الشرق الأوسط كله، ومفيش فنان عربي عمل ده قبلي».

وكشفت ساندي أنها تولّت بنفسها كتابة الفكرة وإخراجها، وتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو ما ساعدها على تحقيق الفكرة بعد محاولات طويلة لتنفيذها بالرسم التقليدي frame by frame.

واختتمت حديثها مؤكدةً فخرها بالتجربة قائلة: «أنا بحب الألبوم ده ومبسوطة إني عملته حتى لو أنا بس اللي هسمعه… سكوت قريباً للكبار فقط».

ويترقب جمهور ساندي طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، وسط فضول كبير حول هذه التجربة العربية الجديدة والمختلفة