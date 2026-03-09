قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزن نحيف.. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ساندي جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ساندي 

وظهرت ساندي في الصورة من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة ووزن نحيف، مرتدية ملابس مخصصة للتمارين، واعتمدت على مكياج بسيط وناعم أبرز ملامحها الطبيعية.

وتواصل ساندي مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها اليومية إلى جانب نشاطها الفني.

يذكر أن كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، معلنةً عن مفاجآت خاصة تتعلق بمحتوى الألبوم وطبيعته الفنية.

وأكدت ساندي أن ألبوم «سكوت» يضم مجموعة من الأغنيات التي تعبّر عن تجاربها الشخصية في الحياة، مشيرةً إلى أنه ألبوم مختلف وغير تجاري، ومصنّف تحت لافتة «للكبار فقط».

وكتبت ساندي معلّقة على البوستر:

«ألبوم سكوت تجربة مختلفة ليها معاني كبيرة بالنسبالي، هو مجموعة أغاني فيها تجارب شخصية ليا، وألبوم مش تجاري خالص».

وأضافت أنها تخوض من خلال الألبوم تجربة فنية غير مسبوقة في الوطن العربي، موضحةً: «الألبوم ده هو أول ألبوم في الوطن العربي يتصوّر بطريقة Anime Music Videos في الشرق الأوسط كله، ومفيش فنان عربي عمل ده قبلي».

وكشفت ساندي أنها تولّت بنفسها كتابة الفكرة وإخراجها، وتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو ما ساعدها على تحقيق الفكرة بعد محاولات طويلة لتنفيذها بالرسم التقليدي frame by frame.

واختتمت حديثها مؤكدةً فخرها بالتجربة قائلة: «أنا بحب الألبوم ده ومبسوطة إني عملته حتى لو أنا بس اللي هسمعه… سكوت قريباً للكبار فقط».

ويترقب جمهور ساندي طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، وسط فضول كبير حول هذه التجربة العربية الجديدة والمختلفة

ساندي نجوم الفن الفنانة ساندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

القراقيش

القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد