فيفا يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة لفريق الأهلي عقب فوزه أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب فيفا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذهاب نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا CAF: تألق وليد سليمان وقاد #الأهلي للفوز - على #الترجي على ملعب برج العرب بعد مباراة مثيرة شهدت ثلاث ركلات جزاء ليسافر الشياطين الحمر إلى تونس بأفضلية نسبية نحو التربع على العرش الأفريقي.



الإياب يوم الجمعة المقبل في ستاد رادس.

#الأهلي_الترجي"