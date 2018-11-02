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أخبار البلد

غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قامت غادة والي،وزيرة التضامن الاجتماعي، ترافقها الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بزيارة مصابي حادث المنيا الإرهابي.

واطمأنت وزيرة التضامن، علي الحالة الصحية للمصابين والتقت بأسرهم واكدت علي تقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لهم ، ولأسر المتوفين وان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لضحايا الحادث وأسرهم.

واستهدف هجوم إرهابي، حافلتين، اليوم الجمعة، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد 7 ، وإصابة 19 آخرين.
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
غادة والي تزور مصابي حادث المنيا .. صور
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