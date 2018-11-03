في ذكرى وفاتها.. مريم فخر الدين خرجت من مصر إلى لبنان بـ 13 جنيها ولم تملك طعام نجلها

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، والتى رحلت عن عالمنا منذ سنوات تاركة عددا من الأفلام التى ستظل عالقة فى أذهان المشاهدين.
وعلى الرغم من النجومية الكبيرة التى كانت تتمتع بها مريم فخر الدين، فإنها تعرضت إلى أزمة مالية كبيرة، حيث كانت قد اعتزلت الفن لفترة للتفرع الى رعاية نجلها، ولكن بعد ان قررت العودة فوجئت بتأميم شركات الانتاج السينمائية ، وهو ما جعل تصوير الأعمال يتوقف إلى شهور فى مصر.
وفي تصريحات لها خلال حوار تلفزيوني قالت مريم فخر الدين، أنها كانت تحتاج الى أموال خاصة وانها لم تكن تمتلك أي أموال للإنفاق على نجلها ، لذا أتخذت قرار بالسفر الى لبنان، حيث كان لديها كانت 13 جنيهًا فقط، وقد لعب الحظ دورًا كبيرًا ، حيث عرض عليها أحد المنتجين الذين كانوا يسكنون معها فى ذات العمارة التعاقد على عمل فنى فى ذات الليلة، وهو ما مكنها من دفع إيجار الشقة التى كانت تسكن فيها، وتشترى طعام إلى نجلها، بعد أن دفع لها عربون 500 جنيه استرلينى.