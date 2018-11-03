في ذكرى وفاتها.. مريم فخر الدين خرجت من مصر إلى لبنان بـ 13 جنيها ولم تملك طعام نجلها

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، والتى رحلت عن عالمنا منذ سنوات تاركة عددا من الأفلام التى ستظل عالقة فى أذهان المشاهدين.





وعلى الرغم من النجومية الكبيرة التى كانت تتمتع بها مريم فخر الدين، فإنها تعرضت إلى أزمة مالية كبيرة، حيث كانت قد اعتزلت الفن لفترة للتفرع الى رعاية نجلها، ولكن بعد ان قررت العودة فوجئت بتأميم شركات الانتاج السينمائية ، وهو ما جعل تصوير الأعمال يتوقف إلى شهور فى مصر.



