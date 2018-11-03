شريف إكرامي: شوط الحسم في رادس 9 نوڤمبر موعدنا

علق شريف إكرامي حارس مرمي فريق الأهلي والمنتخب على فوز الفريق على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا يوجد نهائي يُحسم في مباراة واحدة، شوط أول انتهى في القاهرة ويبقي شوط الحسم في رادس، خطوة أخيرة لإسترجاع أغلى البطولات، نعلم جيدًا أن الأمور لن تكون سهلة لكن دوافعنا لإستعادة اللقب ستفوق أي صعوبات، بإذن الله ٩ نوڤمبر ميعادنا..."



