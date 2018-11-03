يوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. اليوم

وسيكون نصف تركيز فريق السيدة العجوز منصبا على ملاحقيه المباشرين إنتر ميلان ونابولي.







ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان ونابولي، بينما يحتل كالياري المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

يخوض فريق يوفنتوس مباراة مهمة على ملعبه أمام كالياري، مساء اليوم، السبت، فى إطار مباريات المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ويدين يوفنتوس بالفضل إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أنقذ الفريق من الهزيمة أمام إمبولي بعدما سجل هدفي الفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.