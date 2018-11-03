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رياضة

يوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
لاعبو فريق يوفنتوس
لاعبو فريق يوفنتوس
محمد رشاد
يخوض فريق يوفنتوس مباراة مهمة على ملعبه أمام كالياري، مساء اليوم، السبت، فى إطار مباريات المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيكون نصف تركيز فريق السيدة العجوز منصبا على ملاحقيه المباشرين إنتر ميلان ونابولي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط عن إنتر ميلان ونابولي، بينما يحتل كالياري المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويدين يوفنتوس بالفضل إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أنقذ الفريق من الهزيمة أمام إمبولي بعدما سجل هدفي الفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.
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يوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. اليوم

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