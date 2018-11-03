ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مقالات

فيلم الموسم لوزارة التعليم

محمد الشرقاوي

محمد الشرقاوي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
جسّدت وزارة التربية والتعليم البطولة المطلقة لفيلم "مُداهمة الدروس الخصوصية" بمجموعة من الممثلين القديرين ممن يحملون حق الضبطية القضائية للمُعلم الذي يعطي "برايفت ليسون" واستحوذ فيلم [كل] موسم على نسبة مشاهدة عالية انقسمت ما بين مؤيد ورافض لـ [نهاية الفيلم] الذي يلقي القبض على المعلم [أمام] تلاميذه الذين يسارعون في مشهد هروب جماعي لمَخرج الطوارئ من ناحية السلالم، ليقوم المُخرج وقبل تتر النهاية بتصوير البطل وهو يشعل النيران في الشمع الأحمر ويضعها على باب [السنتر] الخالي من كل شيء! لتدخل الموسيقي التصويرية بأغنية "دار يا دار يا دار راحوا فين حبايب الدار".

فطُراز وزراء التربية والتعليم منذ عشرات السنوات يعيشون إعلاميا على تناول "مُعلبات" الدروس الخصوصية الجاهزة بـ[شوكة] الحملات و[سكينة] القانون و[ملعقة] التجريم، للترويج ليقظتهم للمشكلة المؤسفة ولإعمال قوة القانون على معلم مرتبه "ميت" وملابسه رثة، ومن بين المؤشرات التي تدلل على ذلك أن اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، سخر من ملابس المعلمين قائلا: "مظهركم مينفعش تكونوا مدرسين" أمام طلابهم أثناء تفقده لمدرسة «المساعي المشتركة» في شبين الكوم.

مع العلم أننا جميعا ومعنا وزارة التربية والتعليم نعرف أن أبواب السناتر [دوارة]، ففي الوقت الذي [يدخل] فيه الوزير وحملته [يخرج] المعلم وطلابه، وإن صادفت الحملة القبض على صاحب سنتر، فقد نجا الباقون بعصا التكنولوجيا سواء بالاتصال بهم أو ذهاب شخص للتنبيه عليهم، وربما يصل الحال إلى إذاعة الميكروفونات في أرجاء المنطقة بوجود حملة، لتعود الحملة بكبش فداء بينما الباقين يُسبحون بحمد التكنولوجيا وفاعل الخير الذي أنقذهم من مشنقة عدم مشروعية الدروس الخصوصية.

"سناتر" الدروس الخصوصية أكثر من أكشاك الحلوى والسجائر، لذلك لم يجدِ ضربها بمدفعية حملة ولا حتى عشرات الحملات، وإن كان القانون يعطي الحق في غلقها ومعاقبة القائمين عليها، لكن ليس كل ما هو قانوني رادع أو قادر على بتر المشكلة، فالسجن تأديب وتهذيب وإصلاح لكنه في أوقات كثيرة غير ذلك، ولكُم في الغارمين والغارمات أمثلة حية، فقد دفعت بهم الظروف القاسية لتزويج أبنائهم من السلف، لكنهم أمام القانون ارتكبوا جرما في حالة العجز عن السداد، هكذا دفعت المعيشة الضنك المعلم للدروس الخصوصية.

وخلاصة القول أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع حتى الآن القيام بمهامها الأساسية في توفير عيشة كريمة للمعلم، لوقايته من جريمة إعطاء الدروس الخصوصية، وكذلك لم توفر المناخ المناسب لعودة دور المَدرسة، فالعجز شديد في عدد المعلمين والمقاعد الدراسية وربما الطابشور وجميع الوسائل التعليمية، إلا أن الوزارة ما زالت ترى أن الحل الأمثل للحد من الدروس الخصوصية فصل المعلم وسجن الممارسين للتدريس بدون تصريح، كما تقول في بيان صادر لها منذ يومين، لذلك سيظل المعلم جانحا عن وزارته حتى تقديره من وزير ووزارة لا تعدو وظيفتهم أن تكون وسيلة للترهيب.

ولنبحث جميعا عن بدائل أخرى، تحفظ للمعلم كرامته ومعيشته، وللنظام التعليمي انضباطه وانتظامه.
loading...

ترشيحاتنا

اليابان تبحث عن جزيرة مفقودة بالقرب من الحدود الروسية

تعرف على مواعيد المباريات العالمية اليوم والقنوات الناقلة

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ25 جنيها

سفير كولومبيا بمصر يغادر القاهرة نهائيا بعد انتهاء عمله لدى مصر

اليوم.. مواجهات نارية للمحترفين المصريين

الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة الشقيقتين السعوديتين

غدا.. طقس معتدل شمالا يصاحبه سقوط الأمطار.. والقاهرة تسجل 27 درجة

استشاري جراحة أورام: هذه الأعراض تستوجب زيارة الطبيب فورا

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته في حرب غزة عام 2014

قضايا الدولة ينعى شهداء حادث المنيا الإرهابي

مصرع زوجين وإصابة نجليهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

بدء فعالية E Freedom بمنتدى شباب العالم.. صور

أميمة عزوز تبهر المشاركين بـ انترناشونال فاشون أورد.. صور

وزيرة الصحة تتفقد مصابي حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

فيديو

المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون شعار تحيا مصر.. فيديو
شاهد.. صلاة الجنازة على شهداء حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا
بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا
الكاتب محمود بكري ينقل أجواء حفل مسرح شباب العالم
التعليم العالي: نهدف إلى تحقيق مشروعات الشباب الابتكارية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟