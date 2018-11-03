وزير الإعلام الكويتي: مؤتمر شباب العالم بمصر يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات

أكد محمد الجبري، وزير الإعلام الكويتي، وزير الدولة لشئون الشباب، الحرص على المشاركة في (منتدى شباب العالم 2018)، الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ، باعتباره منصة حوارية تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.
وأشار «الجبري»، الذي يشارك في المنتدي ممثلا لأمير الكويت، إلى عمق الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والكويت في شتى المجالات، معربًا عن فخره واعتزازه بتمثيل أمير الكويت في هذه التظاهرة العالمية.
وأضاف أنه سوف ينقل تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى شعب مصر الكريم، مع التمنيات الطيبة لمصر بدوام التقدم والازدهار.
وأوضح وزير الإعلام الكويتي أن الكويت أولت اهتمامًا كبيرًا، وحرصًا عميقًا على تلبية دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في المنتدى، الذي يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وترسيخ مبادئ العيش المشترك، منوها بحرص الكويت على أن تكون في مقدمة الدول التي ترعى وتتبنى الطاقات الشبابية.