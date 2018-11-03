100 ألف جنيه للمتوفين في حادث المنيا الإرهابي ومعاملتهم معاملة الشهداء و50 ألف للمصابين

قررت غادة وزيرة، التضامن الاجتماعي بناءً علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء، صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المنيا الإرهابي، بقيمة 100 ألف جنيه لأسر المتوفين، ومعاملتهم معاملة الشهداء، وصرف معاش استثنائى 1500 جنيه لأسر المتوفين، وكذلك المصابون بعجز كلى يقرره القومسيون الطبي.





كما تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بجروح تستدعى العلاج أكثر من 72 ساعة و2000 جنيه لمن أصيب إصابة طفيفة، كما وجهت وزيرة التضامن فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالتواجد إلى جوار أسر الشهداء والمصابين وتقديم جميع أنواع الدعم النفسى والطبى والمادى لهم .





كما وجهت العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا بسرعة إنهاء الأبحاث الاجتماعية الخاصة بأسر المتوفين والمصابين لإنهاء إجراءات صرف التعويضات.





يشار إلى أن وزارة التضامن ممثلة فى عدد من قيادتها قد حضروا قداس الجنازة وقدموا التعازي لأسر المتوفين نيابة عن وزيرة التضامن غادة والى التى قطعت مشاركتها فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وقامت بزيارة المصابين والتقت بأسرهم أثناء تواجدهم بمستشفى الشيخ زايد التخصصى.