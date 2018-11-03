عياش وصالح وثروت ومروة ناجى فى رابع ليالي الموسيقى العربية





فعلى المسرح الكبير يشدو النجم اللبنانى رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي محمود بنخبة مختارة من اعماله الشهيرة يسبقه فقرات لكل من المطربين ياسر سليمان، صابرين النجيلي ورحاب عمر.



أما علي مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة فن حفل يشدو خلاله المطربان اسماعيل صادق ويحيي عبد الحليم بباقة من اروع اعمال الموسيقى العربية وعلي مسرح الجمهورية يقدم اوركسترا وزارة الشباب و الرياضة حفلا فنيا متنوعا.



كما يشهد مسرح سيد درويش بدر أوبرا الإسكندرية إطلالة جديدة للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وبمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فقرات متنوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته الموسيقية والفنانة مروة ناجي.



وفى نفس الموعد على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا يقدم النجم محمد ثروت فاصلًا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقة فقرات غنائية لكل من المطربين عصام محمود ، اميرة احمد ، رضوي سعيد ومحمود عبد الجميد .



أما جلسات مؤتمر الموسيقى العربية فتقام الجلسة الاولي في العاشرة صباحا علي المسرح الصغير وتدور حول (التجارب الابداعية الموسيقية التي تتناول الموسيقي العربية في سياق فني عالمي) ومقررها الدكتور كفاح فاخوري (لبنان) والباحثين الدكتور ادوار طوريكيان (لبنان)، الاستاذ احمد بن محمد الواصل (السعودية)، الدكتور عبد الحميد حمام (الاردن)، الدكتورة منال العفيفي محمود، الدكتورة نجاة الزيد (الكويت).



وفي الثانية عشرة والنصف ظهرا تعقد الجلسة الثانية ومقررها الدكتورة حنان ابو المجد وبمشاركة الدكتورة سلوى الشاودري (المغرب)، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، الدكتور عبد المنعم بن حامد (ليبيا)، الدكتور فيصل العربيد (الكويت) والدكتور محمد علاء محمد فتحي .



كما تعقد لجنة مسابقة الدكتورة رتيبه الحفنى للغناء العربى (شباب) فى الثالثه مساء وتتكون من الموسيقار حلمى بكر، الموسيقار جمال سلامه، الفنانه ناديه مصطفى الدكتورة ايمان مصطفى والدكتوره هدى عبد الله من البحرين .



تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية السابع و العشرون حيث تقام خمس حفلات فى الثامنة مساء غد الأحد 4 نوفمبر.