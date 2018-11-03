ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل إرهابي خطير في كمين نصبه الجيش الجزائري بولاية سكيكدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت قوات الجيش الجزائري، اليوم /السبت/، من تصفية إرهابي خطير بولاية سكيكدة شمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم /السبت/ - "إنه في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة كركرة بلدية القل، ولاية سكيكدة، قضت دورية للجيش الوطني الشعبي اليوم على إرهابي خطير".

وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه ساحلي علي وكنيته "أبو البراء"، وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2010، مشيرا إلى أنه تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة وهاتفين محمولين وكمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية، التي نفذتها وحدات الجيش الجزائري، تؤكد من جديد عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من البلاد.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق ميدو على أداء التحكيم فى مباراة الاهلى والترجى

صور.. إطلالة زوجة مصطفي فهمي

مدرب الترجي: تعرضنا لمؤامرة قبل لقاء الأهلي بدقائق

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

صالح جمعة يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي من جديد

فاروق الباز: نسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة.. وكثرة السدود على النيل خطط فاشلة..نحن في الحقبة الأخيرة من تكوين كوكب الأرض

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

فريق أمني عالي المستوى لملاحقة جناة حادث دير الأنبا صموئيل

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح منتدى شباب العالم

صبا مبارك توجه رسالة لكندة علوش بعد قدوم مولودتها الجديدة

وائل جمعة يهاجم قناة الأهلي: أنا كابتن مصر.. صور

شاهد.. مقاهي طنجة فى المغرب الأفضل على مستوى العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم..شكرى يستقبل حاكم الشارقة للمشاركة في الافتتاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟