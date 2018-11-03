مقتل إرهابي خطير في كمين نصبه الجيش الجزائري بولاية سكيكدة

تمكنت قوات الجيش الجزائري، اليوم /السبت/، من تصفية إرهابي خطير بولاية سكيكدة شمال شرق البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم /السبت/ - "إنه في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة كركرة بلدية القل، ولاية سكيكدة، قضت دورية للجيش الوطني الشعبي اليوم على إرهابي خطير".



وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه ساحلي علي وكنيته "أبو البراء"، وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2010، مشيرا إلى أنه تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة وهاتفين محمولين وكمية من الذخيرة.



وأكد البيان أن هذه العملية، التي نفذتها وحدات الجيش الجزائري، تؤكد من جديد عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من البلاد.

