مستقبل وطن ببني سويف: نسعى لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة..صور



تقدمت أمانة العمال بالحزب بخالص التعازى لأسر شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا مؤكدة وحدة وتماسك الشعب المصرى ووقوفه باقباطه ومسلميه فى وجه الإرهاب الغاشم.



وفي البداية أكد توني عثمان أمين العمال بالمحافظة علي إهتمام النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة والمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب ، علي إهتمام الحزب بالعمال في كل بقاع مصر ، وإعتزازة وتقديره لكل أعضاء أمانة العمال علي مستوي الجمهورية الذين هم سواعد وتروس الوطن .



كما عرض أمين العمال نتائج زيارته لمديرية الصحة والتنسيق مع وكيل الوزارة بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي لعلاج غير القادرين.



كما تم مناقشة ضرورة توسع دائرة الحزب من العمال في الدوائر الحزبية و النقابات المختلفة .



وأوضح توني عثمان ، أمين العمال عن حزب مستقبل وطن ببني سويف أن الحزب يسعي إلي إتاحة فرص العمل للشباب والتصدي للبطالة ،مشيرا إلي أنه ما أكده سيد نصر أمين العمال بالحزب على مستوى الجمهورية لدعم التنمية في بني سويف ومصر كلها.



وشدد "عثمان " علي اهمية الاهتمام بحل مشاكل العاملين بالمحافظة والبحث عن حلول جذرية لها ووضع العامل علي قائمة اولويات العمل الحزبي والنقابي مشيرا لاهمية ذلك لدفع عجلة الانتاج والعوده بمصر بتاريخها في سابق العصور في المقدمة وذلك بسواعد العامل المصري وان هذا من اهم مايوجد علي طاولة حزب مستقبل وطن وتوجيهات المهندس أشرف رشاد ، هو الاهتمام بالعامل المصري وتذليل جميع مشاكلة العملية والحياتية حتي نصل به وبجهوده لوطن منتج متطور علي جميع الأصعدة .



كما أكد "عثمان" علي أهمية تكاتف الجهود العمالية والنقابية للوصول الي الغاية المطلوبة من أهمية تواجد العمل النقابي وبقوه ودور فاعل حتي نصل الي الغاية من ذلك وهي الوصول بمصر بسواعد العمال لقمة العمل الانتاجي في جميع المجالات.

عقدت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن ببني سويف لقاء بإشراف النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وبرئاسة توني عثمان أمين لجنة العمال بالمحافظة وبحضور أعضاء هيئة المكتب و أمناء العمال بالمراكز السبع.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الوطن بدير الأنبا صموئيل بالمنيا الذين استشهدوا نتيجة الإرهاب الغاشم.