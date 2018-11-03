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أحمد موسى: منتدى شباب العالم يليق بصورة مصر .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:23 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح منتدى شباب العالم، موضحا أن عشرات الألاف من شباب العالم رغبوا في حضور فعاليات منتدى شباب العالم.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن شعب مصر الذي خرج في ثورة 30 يونيو الرافض للفاشية والتمييز الديني .

وتابع:" منتدى شباب العالم يليق بصورة مصر وهناك عملية تنظيم وترتيب لفعاليات المنتدى طوال أيامه".

وأكمل:" الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم قاموا بوضع أعلام بلادهم على الهواتف المحمولة الخاصة بهم في حفل افتتاح منتدى شباب العالم".
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