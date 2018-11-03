محافظ كفر الشيخ يحيل 14 طبيبا وصدليا بمستشفى الصدر للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 14 طبيبًا وصيدليًا بمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ للتحقيق لتركهم العمل دون إذن قانوني.





وكشف تقرير التفتيش على أعمال شئون العاملين بمستشفى الصدر بكفر الشيخ، عدم تقديم رئيس الشئون الإدارية بيان يومي يتضمن حالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف لمدير مستشفى الصدر بكفر الشيخ لاعتماده حالات الغياب.





وتضمن التقرير عدم إبلاغ شئون العاملين وخاصة قسم الإجازات يوميًا بصورة معتمدة من هذا البيان، عدم وجود سجل لحساب التأخيرات في المستشفى، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 /2004م بالبند أولًا الفقرة د/4، وخروج 14 موظفًا أثناء وقت العمل الرسمي دون إذن رسمي أو تصريح أو مأمورية وعدم تواجدهم بأماكن عملهم.



