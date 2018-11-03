طريقة مبتكرة لعمل الكفتة للشيف إلهام فتحى

جددى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك وإليك طريقة تحضير كفتة بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى
المقادير لعمل الكفتة ..
1 بيضة صغيرة
ملح و فلفل
1/2 كوب بقسماط
1/2 ملعقة ثوم بودرة
1/2 كيلو لحم مفروم
1/2 كوب جبن موزاريلا
ثوم وبصل باودر
طريقة التحضير
فى وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط، البيضة و الثوم البودر و البصل البودر والملح والفلفل جيدًا.
شكلي اللحم على هيئة كرات وضعي في كل كرة بعض من جبن الموزاريلا وكوريها مرة أخرى.
ضعيهم في صينية مدهونة بالزيت ثم ادخليها الفرن وتحمر
المقادير لعمل الكفتة ..
1 بيضة صغيرة
ملح و فلفل
1/2 كوب بقسماط
1/2 ملعقة ثوم بودرة
1/2 كيلو لحم مفروم
1/2 كوب جبن موزاريلا
ثوم وبصل باودر
طريقة التحضير
فى وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط، البيضة و الثوم البودر و البصل البودر والملح والفلفل جيدًا.
شكلي اللحم على هيئة كرات وضعي في كل كرة بعض من جبن الموزاريلا وكوريها مرة أخرى.
ضعيهم في صينية مدهونة بالزيت ثم ادخليها الفرن وتحمر