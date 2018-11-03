طريقة مبتكرة لعمل الكفتة للشيف إلهام فتحى

جددى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك وإليك طريقة تحضير كفتة بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى



المقادير لعمل الكفتة ..



1 بيضة صغيرة

ملح و فلفل

1/2 كوب بقسماط

1/2 ملعقة ثوم بودرة

1/2 كيلو لحم مفروم

1/2 كوب جبن موزاريلا

ثوم وبصل باودر



طريقة التحضير



فى وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط، البيضة و الثوم البودر و البصل البودر والملح والفلفل جيدًا.

شكلي اللحم على هيئة كرات وضعي في كل كرة بعض من جبن الموزاريلا وكوريها مرة أخرى.

ضعيهم في صينية مدهونة بالزيت ثم ادخليها الفرن وتحمر

