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طريقة مبتكرة لعمل الكفتة للشيف إلهام فتحى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
لمياء الياسين
جددى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك وإليك طريقة تحضير كفتة بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى

المقادير لعمل الكفتة ..

1 بيضة صغيرة
ملح و فلفل
1/2 كوب بقسماط
1/2 ملعقة ثوم بودرة
1/2 كيلو لحم مفروم
1/2 كوب جبن موزاريلا
ثوم وبصل باودر

طريقة التحضير

فى وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط، البيضة و الثوم البودر و البصل البودر والملح والفلفل جيدًا.
شكلي اللحم على هيئة كرات وضعي في كل كرة بعض من جبن الموزاريلا وكوريها مرة أخرى.
ضعيهم في صينية مدهونة بالزيت ثم ادخليها الفرن وتحمر
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