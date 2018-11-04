شطه ينتقد وليد أزارو بعد مباراة الأهلي والترجي

انتقد عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تصرفات الدولي المغربي وليد أزارو، وذلك بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت مساء يوم الأمس الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال شطة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أزارو لا يستحق اللعب للنادي الأهلي إذا تأكد مسئولو النادي من قيامه بهذا الأمر ".



