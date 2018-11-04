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رياضة

شطه ينتقد وليد أزارو بعد مباراة الأهلي والترجي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
صدى البلد
نور عادل
انتقد عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تصرفات الدولي المغربي وليد أزارو، وذلك بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت مساء يوم الأمس الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شطة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أزارو لا يستحق اللعب للنادي الأهلي إذا تأكد مسئولو النادي من قيامه بهذا الأمر".

متابعًا: "وارد أن تكون هذه اللقطة في مباراة أخرى او بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الترجي في اللقاء، الأهلي يجب ان يحقق في هذا الامر وأثق في هذا".
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