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محافظات

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بفاقوس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه استمرارًا للحملات التموينية والرقابية على المصانع والمطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل حماية المواطن من جشع التجار ومواجهة الغش التجارى ضمانًا لحصول المواطن على منتج صحى وسليم ومطابق للاشتراطات الصحية، فقد قام قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبدالحميد عزاز ومدير إدارة تموين فاقوس بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى بالمركز، بحملة مكبرة على المطاعم بمدينة فاقوس، أسفرت عن ضبط لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها.

وأضافت "عبد الرحمن" أنه تم تحرير محضر جنحة رقم (8496) قسم لسنة 2018 ضد "أ.م أ" صاحب مطعم حاتى ولحوم ببندر فاقوس لحيازته واستخدامه بالمطعم لحوم بقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضر جنحة رقم (8495 ) قسم لسنة 2018 ضد "م. ع. س" صاحب مطعم حاتى ولحوم ببندر فاقوس لحيازته واستخدامه بالمطعم لحوم بقرية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تدل على مصدرها وتاريخ إنتاجها وتاريخ صلاحيتها.

وتم تحرير محضر جنحة رقم ( 8494) قسم لسنة 2018 ضد "م.م. م" صاحب محل حلويات ببندر فاقوس لحيازته وعرضه للبيع علب مشبك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تدل على مصدرها وتاريخ إنتاجها وتاريخ صلاحيتها.
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