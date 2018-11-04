تنفيذ معسكرات تطوعية صديقة للبيئة بمحافظة مطروح

قال الدكتور وائل رضا مدير عام الإعلام ورئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، إنه تم المشاركة في معسكرات عمل تطوعية (معسكرات صديقة للبيئة) بمحافظة مطروح تضمنت ندوات توعية بيئية لبناء قدرات الشباب في قضايا البيئة عن دور الشباب في حماية البيئة وشارك فيها 120 طالبا وطالبة من 4 محافظات هي القاهرة والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تناولت موضوعات استعداد مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر المقبل ومفهوم البيئة وأهميتها والمحافظة عليها وأنواع التلوث البيئي وموضوع أسباب تلوث الهواء وموضوع أسباب تلوث المياه وكيفية المحافظة عليها وموضوع أسباب التلوث السمعي وموضوع أسباب تلوث الغذاء وأهمية الحفاظ عليه من مصادر التلوث وموضوع أهمية زيادة المسطحات الخضراء.



كما تم زراعة 50 شجرة وتم تنظيف ودهان ميدان مطار مطروح، وذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية، كما تضمنت الدورات التدريبية مناقشة العديد من القضايا البيئية منها حماية نهر النيل وسياسات ترشيد الاستهلاك والشعور بالمسئولية نحو الحفاظ على المياه للأجيال القادمة، وأيضا التعريف بمفهوم التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتلوث البلاستيكى وتأثيره السلبى على البيئة، كما شملت الدورات تنفيذ ورش عمل فنية لتوعيه الشباب بالأخلاق البيئية والحفاظ على نهر النيل والاستفادة من المخلفات وعدم إلقائها فى نهر النيل أو حرقها، والتوعية بمفاهيم ترشيد الاستهلاك والتنمية المستدامة وذلك من خلال سلسلة من الندوات البيئية وعروض تسجيلية عن نهر النيل ورفع الوعى البيئى لدى النشء وخلق جيل يعى أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة.



جدير بالذكر أن هذه المعسكرات صديقة البيئة استهدفت تدريب 600 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.