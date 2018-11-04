ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تنفيذ معسكرات تطوعية صديقة للبيئة بمحافظة مطروح

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
صدى البلد
حنان توفيق
قال الدكتور وائل رضا مدير عام الإعلام ورئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، إنه تم المشاركة في معسكرات عمل تطوعية (معسكرات صديقة للبيئة) بمحافظة مطروح تضمنت ندوات توعية بيئية لبناء قدرات الشباب في قضايا البيئة عن دور الشباب في حماية البيئة وشارك فيها 120 طالبا وطالبة من 4 محافظات هي القاهرة والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تناولت موضوعات استعداد مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر المقبل ومفهوم البيئة وأهميتها والمحافظة عليها وأنواع التلوث البيئي وموضوع أسباب تلوث الهواء وموضوع أسباب تلوث المياه وكيفية المحافظة عليها وموضوع أسباب التلوث السمعي وموضوع أسباب تلوث الغذاء وأهمية الحفاظ عليه من مصادر التلوث وموضوع أهمية زيادة المسطحات الخضراء.

كما تم زراعة 50 شجرة وتم تنظيف ودهان ميدان مطار مطروح، وذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بفرع الإسكندرية، كما تضمنت الدورات التدريبية مناقشة العديد من القضايا البيئية منها حماية نهر النيل وسياسات ترشيد الاستهلاك والشعور بالمسئولية نحو الحفاظ على المياه للأجيال القادمة، وأيضا التعريف بمفهوم التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتلوث البلاستيكى وتأثيره السلبى على البيئة، كما شملت الدورات تنفيذ ورش عمل فنية لتوعيه الشباب بالأخلاق البيئية والحفاظ على نهر النيل والاستفادة من المخلفات وعدم إلقائها فى نهر النيل أو حرقها، والتوعية بمفاهيم ترشيد الاستهلاك والتنمية المستدامة وذلك من خلال سلسلة من الندوات البيئية وعروض تسجيلية عن نهر النيل ورفع الوعى البيئى لدى النشء وخلق جيل يعى أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن هذه المعسكرات صديقة البيئة استهدفت تدريب 600 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية.
loading...

ترشيحاتنا

حكم الشرع في إرضاع المرأة لطفلها أمام أخيها

النقض: حجز طعن متهمي خلية الجيزة للحكم.. 16 ديسمبر

سعر العملات في مصر اليوم

حليمة بولند وبناتها يؤدين العمرة.. فيديو

كاهن كنيسة السيدة العذراء بكندا يوجه رسالة للمصريين عبر منتدى شباب العالم

وزير الرياضة التونسية تؤكد أهمية دور الدولة في توعية الشباب

تحديث جديد للواتس اب يقلب الموازين

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم

صحيفة بريطانية تكشف السر وراء مقتل اللاعب البرازيلي دانييل كوريا فريتاس

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

فيديو

السيسي: مصر اتخذت خطوات حقيقية نحو تقدير واحترام المرأة .. فيديو
السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو
وزير الرياضة التونسية: السلام يبدأ من مصر أرض الطمأنينة .. فيديو
السيسي: رؤية القيادة السياسية تساهم في إقرار السلام بالدولة.. فيديو
الرئيس السيسي: بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن يجنب الدولة الدخول في صراعات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟