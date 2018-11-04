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محافظات

إزالة مبنى مخالف على أرض زراعية بسنورس في الفيوم.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بإزالة مبنى مخالف على الرقعة الزراعية، وأشرف المحافظ شخصيًا على عملية الإزالة بعد استدعاء معدات الوحدة المحلية.

كان محافظ الفيوم قد قام بجولة تفقدية ولاحظ قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الأرض الزراعية ببناء منزل مخالف، فأصدر توجيهاته بإزالة التعدى فورًا ولم يغادر الموقع إلا بعد إزالة المبنى المخالف.

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
إزالة مبنى مخالف على أرض زراعية بسنورس في الفيوم.. صور
إزالة مبنى مخالف على أرض زراعية بسنورس في الفيوم.. صور
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