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محافظات

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء دير الأنبا صموئيل المعترف

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
ايمن رياض
قدّم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا اليوم واجب العزاء للأنبا مكاريوس اسقف عام المنيا وأبوقرقاص فى شهداء دير الأنبا صموئيل المعترف، بكنيسة الأمير تادرس في المنيا ، والذين استشهدوا أمس في الحادث الارهابي الذي استهدف اتوبيس رحلات في طريق عودته من دير الأنبا صموئيل . 

حضر العزاء الشعبي الذى أقامته مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، مُستنكرًا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها مصر وأكد أن الإرهاب لا دين له وأننا جميعا مسلمين وأقباطاً يدًا واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة ويتعمد القتل وترويع الآمنين، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين .

وكان المحافظ قد شهد صلاة الجنازة على أرواح الشهداء كمال يوسف شحاتة، رضا يوسف شحاتة، فادي يوسف شحاتة، مارينا كمال يوسف، ريهام ميلاد يوسف، وبيشوى رضا يوسف، صباح اليوم بمطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، وصلاة الجنازة على الشهيد أسعد فاروق لبيب، بالكنيسة الإنجيلية.
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