محافظات

24 نحاتا عالميا يمثلون 16 دولة يواصلون الإبداع على شواطي العلمين| صور

فاعليات السمبوزيوم على أرض العلمين الجديدة
فاعليات السمبوزيوم على أرض العلمين الجديدة
ايمن محمود

واصل الفنانون المشاركون في سمبوزيوم مصر الدولي للنحت بمدينة العلمين الجديدة أعمالهم في نحت مجسمات فنية مبهرة تزين ميادين وشوارع المدينة، وتحولها إلى متحف مفتوح يخلّد جمال الفن في قلب واحدة من أجمل مدن البحر المتوسط.

وتتواصل فعاليات السمبوزيوم، الذي يقام برعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووسط أجواء فنية مفعمة بالإبداع، ، حتى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 نحاتًا من كبار فناني العالم، يمثلون اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا، إلى جانب نخبة من النحاتين المصريين.

ويعمل الفنانون على مدار ساعات طويلة في مواقع العمل المفتوحة داخل مدينة العلمين الجديدة، حيث تتحول الكتل الحجرية والخامات المعاد تدويرها إلى أعمال فنية نابضة بالحياة، تعكس تنوع المدارس الفنية العالمية وتبرز الهوية الجمالية للمدينة، .

وخلال الأيام الماضية، قام الفنانون المشاركون بجولة فنية وثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة، بإشراف الدكتور  محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف العام على جهاز القرى السياحية، والمهندس محمد عادل الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتورة المهندسة زينب أحمد نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، والدكتور أسامة علي رئيس قطاع التجميل بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية.

وأعرب الفنانون عن انبهارهم بما شاهدوه في العاصمة الإدارية من مشروعات عمرانية ضخمة وأبراج شاهقة، خاصة زيارتهم للبرج الأيقوني، مؤكدين أن المدينة تمثل نموذجًا عالميًا لمدن المستقبل، وتجسيدًا لرؤية مصر الحديثة في التنمية والتخطيط العمراني.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى هدايا، الخبير السياحي وأحد الشركاء الاستراتيجيين في الفعالية، أن إقامة حدث بهذا الحجم في العلمين الجديدة يؤكد نجاح الدولة في تحويل المدينة إلى مقصد يعمل على مدار العام، مشيدًا بحماس الفنانين وتفاعلهم الكبير مع الأجواء الساحلية المميزة التي تلهمهم في أعمالهم.

وأشار إلى أن إقامة الفنانين بفندق مارينا بلازا يعزز ارتباط مارينا القديمة كمدخل تاريخي للعلمين الجديدة، ويؤكد ثقة الدولة في منظومتها السياحية والفندقية المتكاملة.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن ورش نحت حية، ومعرضًا للفنون المعاصرة، وفعالية فنية كبرى بعنوان Art Dinner في ختام الملتقى، إلى جانب برنامج ثقافي وسياحي للفنانين يتضمن زيارة أهم المعالم المصرية في العلمين، والإسكندرية، والأهرامات، والمتحف المصري الكبير.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

