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اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث إقامة استثمارات مصرية - مغربية مشتركة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
ولاء عبد الكريم
استقبلت غرفة القاهرة التجارية أمس السبت وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بالمملكة المغربية برئاسة عبد الله عبدلاوي نائب رئيس الغرفة لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب ، ومناقشة إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين.

قال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة خلال اللقاء إن مصر والمغرب تربطهما علاقات تاريخية قوية على كافة المستويات ، ولابد أن نستفيد منها لزيادة التبادل التجاري والاستثماري ، والاستفادة من الاتفاقيات التي أبرمتها البلدان في تسهيل عملية التصدير والاستيراد.

وشدد "شكري" على ضرورة أن يتحول الجانب البروتوكولي بين البلدين من خلال رجال الأعمال إلى عمل حقيقي يستفيد منه اقتصاديهما ، مطالبًا بأن يكون رجال الأعمال في البلدين نواة حقيقية كاشفة تستطيع أن تكون بمثابة الخريطة التي تتخذها الحكومتان لزيادة التعاون على كافة الأصعدة بينهما .

طالب "شكري" بضرورة الاستفادة من عدة عوامل لتنمية العلاقات بين البلدين ، منها السياحة المصرية المغربية وإيجاد حلول واقعية لمشكلة النقل واللوجيستيات ، خاصة أن مصر والمغرب على خط واحد في الخريطة الجغرافية لتسهيل التصدير والاستيراد ، كما علينا الاستفادة من الموارد المائية بين البلدين والاستفادة أيضًا من التقدم التكنولوجي المغربي في الصيد .

وأكد نائب رئيس الغرفة أن رجال الأعمال في مصر والمغرب من خلال الغرفتين من الممكن أن يكونا النواة لشراكات استثمارية كبيرة في البلدين خلال المرحلة القادمة ، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المُتاحة بهما والتنمية والتطوير الذي تشدهما مصر والمغرب في الفترة الأخيرة .

وقال المهندس طارق السلاب نائب ثان رئيس غرفة القاهرة أن تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين أعضاء الغرفتين ومناقشة المشروعات التي من الممكن التحرك من خلالها ، وإقامة شركات في مشروعات مختلفة ينتج عنها دعم حقيقي للعلاقات بينهما ، مما يصب في صالح اقتصاد البلدين .

ونوه"السلاب" إلى ضرورة زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الغرفتين للوقوف على أهم الفرص الاستثمارية ، احتياجات السوقين التي من خلالها تزيد التعاملات الحقيقية بين الغرفتين ، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة تسعى بكل قوة لمساندة المستثمرين المغاربة في حل المشاكل التي تواجههم من خلال التنسيق ، وإيجاد حلقة تواصل مع الجهات الحكومية المصرية المختلفة ، خاصة أن الحكومة المصرية ترغب في حل مشاكل المستثمرين وقامت بتعديلات اقتصادية كثيرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ، وهو ما يجب أن يستفيد منه كافة المستثمرين ، وهذا دورنا كرجال أعمال مصريين في توضيحه لرجال الأعمال في الدول المختلفة .

من جانبه قال عبدالله عبدلاوي إن الهدف من زيارة الوفد المغربي لغرفة القاهرة دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار من التكامل وليس التنافس ، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية تزيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأشار" عبدلاوي" إلى ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين أعضاء الغرفتين في قطاعات مختلفة وتبادل الخبرات والمعلومات التي تكشف عن الفرص الاستثمارية في السوقين المصري والمغربي ، متوقعًا أن تكون غرفة القاهرة بمثابة انطلاقة التعامل بين رجال الأعمال في البلدين ، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة في البلدين .



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