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محافظات

ضبط مواد ومعدات تستخدم في بناء مخالف بالزقازيق

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
اكد اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة الزقازيق إنه في إطار تنفيذ تعليمات محافظ الشرقية بالعمل على مدار اليوم لرصد أي محاولة للبناء المخالف في المهد، وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة الدورية في الأحياء، لرصد أي محاولة للهدم أو البناء دون ترخيص، ومصادرة المعدات والمواد المستخدمة في البناء المخالف، وتحرير محاضر فورية وغرامات للمخالفين، وإزالة الشدات الخشبية أولا بأول من أي عقار مخالف قبل البدء في البناء فقد شنت رئاسة المركز حملة مكبرة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق.

واضاف "الطويل" انه شنت رئيس مركز ومدينه الزقازيق، حملة مكبرة لإيقاف أعمال الهدم والبناء المخالف، والتحفظ على معدات ومواد البناء في القوميه شارع عثمان بن عفان ، حيث تم التحفظ على أسمنت وعدد 2 خلاطه اسمنتيه وتنك للمياه وايداعهم مخازن حى ثانى الزقازيق لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك ، وتم وقف الأعمال في العقار.
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