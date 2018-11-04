وزير الرياضة التونسية: السلام يبدأ من مصر أرض الطمأنينة .. فيديو

وجهت ماجدولين الشارنى، وزير الشباب والرياضة التونسية، فى بداية كلمتها بمنتدى شباب العالم، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلة "فى بداية حديثى، أحب أن أوجه تحية لك من الأرض الخضراء، تونس، وتحية تقدير وإعزاز من الرئيس التونسى، باجى قائد السبسى".



وأضافت خلال كلمتها بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن السلام يبدأ من مصر أرض السلام والطمأنينة.



وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.