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اقتصاد

اتحاد الصناعات: 2.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن الدكتور خالد خليفة، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الصناعات المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى أن صادرات مصر إلى الإمارات وصلت إلى 300 مليون دولار، وهي نسبة بسيطة للغاية.

وقال "عبد العظيم"، خلال توقيع بروتوكول بين "الهندسية" وشركة "جلف تك سرتفكيشين" بمجال منح شهادات الجودة باتحاد الصناعات اليوم، الأحد، إن زيادة الصادرات تحتاج وضع آليات للحصول على شهادة المواصفات القياسية للجودة، من خلال التوعية للشركات، مشيرا إلى أنه بالفعل حصلت 10 شركات على شهادة المواصفات والجودة ونسعى لزيادة عدد الشركات لزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن السعودية تمنع الشركات الحاصلة على شهادات المواصفات والجودة الإعفاء من الفحص لمدة 3 سنوات.
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