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رياضة

الإقامة والإعلام ممنوعين في الفندق.. الأهلي يعلن عن برنامج رحلته لتونس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:01 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم في رحلته إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لدوري رابطة الأبطال الجمعة المقبل بملعب رادس.

وقال إن الفريق سوف يغادر القاهرة في الثامنة صباح الثلاثاء ويؤدي مرانه الأول في مساء نفس اليوم في تونس ويستمر المران في اليوم التالي على أحد الملاعب التي تم الإتفاق معها وسيكون المران مغلقًا في اليومين ولن يتم السماح بالحضور الجماهيري أو الإعلام للمزيد من التركيز لدى اللاعبين.

وأضاف أن المران الثالث والأخير للفريق سيكون مساء الخميس بملعب رادس الذي ستقام عليه المباراة وسيكون مفتوح في أول 15 دقيقة فقط للإعلام وفقًا لتعليمات الكاف. وقبل هذا المران بنصف ساعة سيكون هناك مؤتمر صحفي للمدير الفني للأهلي كارتيرون وحسام عاشور كابتن الفريق.

وأكد يوسف أنه أجرى إتصالات مكثفة مع فندق الإقامة في تونس خلال الساعات الماضية للتأكيد على عدم السماح بإقامة أية أفراد في الفندق غير البعثة الرسمية للأهلي حرصًا على عدم تشتيت اللاعبين وعدم التفكير في أية أمور جانبية خاصة وأن المباراة صعبة للغاية وتحتاج إلى تركيز من نوع خاص وبذل أقصى جهد لإحراز كأس البطولة والتي يتمنى أن تكون الهدية التي يستحقها الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أن التواصل مع السفارة المصرية في تونس وعلى وجه التحديد السفير نبيل حبشي مستمر للتنسيق حول الأمور لتوفير سبل الراحة للفريق وتوفير الأجواء التي تساعد على تقديم أفضل أداء ونتيجة في لقاء العودة أمام الترجي.
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