الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش عصر اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس السبت، عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي أمس الأول الجمعة والتي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.



