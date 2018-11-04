ظليت 6 ساعات ما قادرة اتحرك.. حكاية إليسا مع سرطان الثدي وخضوعها للعلاج الكيميائي بعد تسجيل ذا فويس

"كان أمرا صعبا جدًا عليَّ".. هكذا بدأت الفنانة إليسا تجربتها مع مرض سرطان الثدي بعد تماثلها للشفاء وخضوعها للعلاج بالإشعاع الكيماوي، على غير عادة السيدات الناجيات من المرض بدت إليسا متفائلة وواثقة من نفسها أكثر "الحمد لله أنا أحسن كثير".



حلت إليسا ضيفة لأول مرة بعد تماثلها للشفاء على برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، وتحدثت عن بدايات اكتشاف إصابتها بالمرض الذي يصيب النساء أكثر 100 مرة من الرجال "كانت صدمة كبيرة لما الحكيم خبرني بشكل مفاجئ: إليسا إنتي عندك سرطان ثدي، وقتها ظليت مش قادرة أقف على رجلي من الخوف".



مع الوقت بدأت إليسا تتماسك، طمأنها الطبيب بأنها اكتشفت المرض في وقت مبكر بسبب الفحوصات التي تجريها شهريًا، وهو ما يزيد من نسبة تماثلها للشفاء، دبت الروح مرة أخرى فيها وبدأت في ممارسة عملها الطبيعي، "كنت بروح أسجل حلقات ذا فويس وفي نفس الوقت أخضع للعلاج الكيماوي".



توابع إجراء عملية استئصال الورم كانت "صعبة" على إليسا كما تقول "اتعذبت لأن تبعات العملية اضطرتني لسحب مياه كل أسبوع من إيدي"، لكن التضامن الذي وجدته الفنانة اللبنانية ذائعة الصيت من أصدقائها شجعها على المواصلة والاستمرار "كنت محاطة بناس قريبة مني جعلتني أعدي الأزمة".



لم تخبر إليسا أحدًا من عائلتها بإصابتها بالسرطان سوى شقيقها الذي خصته برسالة أعلنت فيها إصابتها بالمرض، وصديقة مصرية أيضًا، لم تخبر سوى المقربين منها فقط "ما خبرت أمي ولا عائلتي لما عملت العملية، لأني حسيت إنها هتكون صعبة علي وما بدي أعرفهم غير لما صحيت تماما".



بعد تماثلها للشفاء، حكت إليسا أنها بدأت في مشاركة حملات التوعية ضد سرطان الثدي، إذ اشتركت مع وزير صحة بلادها في حملة ضد سرطان الثدي "أدعو كل السيدات لعمل فحص مبكر على الثدي لتجنب الإصابة بالمرض".



ومرض سرطان الثدي الذي أصاب إليسا ويصيب غالبية النساء، هو نوع من أنواع السرطان يظهر في أنسجة الثدي، ومن علاماته تغير في شكل الثدي، وظهور كتلة في الثدي، وخروج سائل من الحلمة أو ظهور بقعة حمراء ذات قشور.



وينصح الأطباء السيدات بضرورة عمل فحص مبكر بشكل منتظم على الثدي، لتلافي الإصابة بالمرض، وفي حال اكتشافه مبكرًا فإنه يسهل الشفاء منه إذا ما تم اكتشافه في وقت لاحق، الأمر الذي يصعب مهمة الأطباء في علاج المرض الأكثر شيوعًا بين أنواع السرطانات.

