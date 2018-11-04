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ديني

متى يغفر الله للمسلم عقوقه لوالديه .. تعرف على الإجابة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول : "هل يغفر الله عقوقي لوالدتي إذا تبت ورجعت عن هذا الإثم ؟ ".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية للدار، أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب للعبد المسلم، إذا استغفر وتاب وعزم على عدم الرجوع للإثم مرة أخرى .

وأضاف أن العاق لوالديه لا يغفر الله له إلا إذا تاب وأناب وأجتهد في بر أمه وابيه وعدم تكرار هذه المعصية مرة أخرى .
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