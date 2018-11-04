متى يغفر الله للمسلم عقوقه لوالديه .. تعرف على الإجابة

ورد سؤال للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول : "هل يغفر الله عقوقي لوالدتي إذا تبت ورجعت عن هذا الإثم ؟ ".



أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية للدار، أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب للعبد المسلم، إذا استغفر وتاب وعزم على عدم الرجوع للإثم مرة أخرى .



وأضاف أن العاق لوالديه لا يغفر الله له إلا إذا تاب وأناب وأجتهد في بر أمه وابيه وعدم تكرار هذه المعصية مرة أخرى .

