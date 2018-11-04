نائب محافظ أسيوط يشارك في مؤتمر لتمكين الفتاة.. مشروع صغيرة على الزواج

أكد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، أهمية تضافر جهود هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة السلوكيات والعادات المجتمعية السيئة خاصة المتعلقة بالمرأة بما تمثله من أخطار على المجتمع تعوق عوامل التنمية، موضحًا أن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع وتعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة مسئولية تكوين أسرة في سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا، موضحًا أن المحافظة بقيادة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تقدم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المنظمات المجتمعية المشاركة لمؤسسات الدولة في تحقيق وتنفيذ خطط التنمية.





جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الإعلامي لمشروع تمكين الفتاة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا بمحافظة أسيوط بعنوان "صغيرة على الزواج" والتي تنفذه جمعية حقوق الإنسان بأسيوط والممول من مؤسسة دياكونيا السويدية ؛ وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وناصر ابوالعيون رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان ، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة أميمة يوسف مدير عام بمديرية الصحة بأسيوط ، والدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء ، والقس متى شفيق رئيس مكتب خدمات الكاتدرائية الكاثوليكية ، وغادة همام مدير مكتب دياكونيا بالقاهرة ، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، وأميمة صاوي مديرة المشروع وبمشاركة عدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي وعدد مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وطالب نائب المحافظ بأن يكون هناك رؤية أكثر تأثيرًا وفاعلية لمنظمات المجتمع المدني في دعم قضايا العنف ضد المرأة عامة والفتيات خاصة بحيث يتم توعية المجتمعات الريفية بأضرار الزواج المبكر وتحسين نظم الرقابة التنفيذية والقانونية والمجتمعية على منع الزواج المبكر بالتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة وإنشاء روابط وقيادات تنفيذية ومجتمعية وحزبية وتعليمية فعالة في الرقابة على حالات الزواج المبكر مشيرًا إلى اهمية تمكين الأسر الريفية اقتصاديًا عن طريق إنشاء مشروعات وأنشطة مدرة للدخل لافتًا إلى دور المؤسسات الدينية في العمل على مناهضة زواج القاصرات خلال الخطب والمحاضرات والندوات فضلًا عن ضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله والحد من التسرب من التعليم.





وأضاف ناصر ابوالعيون أن المشروع يهدف إلى العمل على محاربة زواج القاصرات من الفتيات من سن 12 : 18 عام والعمل على زيادة التوعية لدى أسرهن خاصة بمركزي منفلوط وأبنوب اللذان بهما أكبر نسبة زواج مبكر على مستوى المحافظة لافتًا إلى اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كلمته بإحدى المؤتمرات لنتائج التعداد السكاني 2017 بأن زواج القاصرات كارثة تهدد المجتمع ؛ فكان لزامًا علينا أن نعمل لحل هذه المشكلة وتنفيذ مشروع يحد من ظاهرة الزواج المبكر.





وأوضح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن جامعة أسيوط تسعى إلى نشر ثقافة تمكين المرأة والفتيات اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا في المجتمع الأسيوطي بكافة الطرق الممكنة لافتًا إلى إنشاء "وحدة مناهضة التحرش" بالجامعة منذ سنوات والتي تم تغيير اسمها خلال الأيام الماضية إلى "وحدة مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة" لتكون أعم وأشمل في التعامل مع القضايا الخاصة بالمرأة فضلًا عن استعداد الجامعة لاستضافة لأي فعاليات كالندوات أو المؤتمرات أو المبادرات الخاصة بمكافحة الزواج المبكر والذي يعتبر جزء من التمييز والعنف ضد المرأة مؤكدًا على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.