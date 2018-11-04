أشرف صبحي يتفق مع وزيرة الشباب الكيني على دعم العلاقات الثنائية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مارجريت كوبيا وزيرة الشباب والأشغال العامة بكينيا والوفد المرافق لها وفى مقدمتهم السفير جوف اوتيانو ناكوونيجا سفير كينيا بالقاهرة، وذلك مساء اليوم الأحد على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة 3-6 نوفمبر الجارى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الدولة المصرية على توطيد ودعم العلاقات مع كينيا على صعيد مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية، لافتا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة الشباب بكينيا وتقديم برامج ومشروعات مشتركة فى الفترة المقبلة يستفيد منها شباب البلدين.



وعرض صبحي نهج وزارة الشباب والرياضة ورؤيتها استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الشباب والعمل على إعدادهم، ورعاية ودعم الرياضيين، وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية بالشباب وتوطيد أواصر التعاون مع الدول العربية والإفريقية والأجنبية الشقيقة.



واتفق الوزيران على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجال الشبابي من خلال إعداد مذكرة تفاهم تتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة.