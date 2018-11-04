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طلعت: الشباب المصري مدرك لأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن كل وزارات مصر معنية بمشاريع التحول الرقمي، لرفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصول المواطن المصري عليها، مضيفا أن تلك المشاريع تعود للوزارة المختلفة المعنية بها ويعود دور وزارة الاتصالات إلي معاونة وتمكين الوزارات من هذه المشاريع القومية الكبرى.

وأوضح طلعت، خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن التحول الرقمي سيساهم بشكل كبير في القضاء على منابع الفساد بالإضافة ترشيد هدر الأموال العامة والخاصة.

وأشار إلى أن ملف التحول الرقمي فرض نفسه خلال منتدي شباب العالم بنسخته الثانية لعام 2018 من واقع وعي وإدراك الشباب المصري لأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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