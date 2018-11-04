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فن

لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
عرض اليوم المخرج التونسى نجيب بلقاضى فيلمه "فى عينيا" وذلك داخل أحد السجون بتونس والذى يشارك ضمن فعاليات مهرجان ايام قرطاج السينمائية.

فيلم "في عينيا" يروي عبر الدور الرئيسي الذي أداه الممثل نضال السعدي، قصة الشاب لطفي الذي يعيش في فرنسا ليجد نفسه مضطرا الى العودة لتونس للاعتناء بابنه الذي يعاني من التوحد.

يذكر ان مهرجان ايام قرطاج السينمائى تستمر فعالياته حتى 9 نوفمبر الحالى وتم تكريم عدد من الرموز العربية منهم الفنان جميل راتب.

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