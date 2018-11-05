إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت النجمة إيمان العاصي صورة جديدة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت قائلة: "أنا جهنم وانا الجنة".



وخاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "قانون عمر" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.



و«قانون عمر» بطولة حمادة هلال ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، وتأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق.