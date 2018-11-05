محمد يوسف: لن أفصح عن كواليس جلسة وليد أزارو

رفض محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، الحديث عن كواليس الجلسة التي جمعته بالمهاجم وليد أزارو، بشأن الفيديو المنتشر له في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.



وقال محمد يوسف في مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لن أتحدث عن الذي يدور داخل الفريق، هناك العديد من الجوانب التي حدثت لن تخرج للإعلام".



وأضاف: "نستعد لمباراة العودة على مستوى الأحداث والمستوى الفني والنفسي أيضًا، مطمئنون لأداء مباراة الأهلي في تونس".