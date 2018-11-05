رئيس حي الزيتون يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات.. صور













ترأس اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، قيادة حملة مسائية مكبرة للمرور بدائرة الحي لمتابعة المخالفات والنشاطات المحظورة بشوارع وميادين الحي وإزالة المخالف منها ، برفقة قيادات شرطة المرافق.



وأوضح رئيس الحي، أن الحملة استمرت حتى منتصف الليل و تضمنت رفع الإشغالات من المقاهى والمحلات والأسواق ومن على الأرصفة بشوارع ( طومانباى وبن الحكم وسليم ونصوح وترعة الجبل وجسر السويس)، وفحص تراخيص المحلات ، وتم وضع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد "بهجت"، على استمرار إطلاق الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظًا على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.







