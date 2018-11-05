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مرأة

الطريقة الصحيحة للاهتمام بـ سرة الطفل حديث الولادة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتخوف الأمهات على أطفالهن حديثى الولادة، وتقع فى حيرة الاهتمام بـ "السرّة" ، فهى تحتاج لعناية من نوع خاص إلى أن تجف تماما وتقع.

أوضح الدكتور شريف عبد العال مدرس طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس إن المحافظة علي نظافة السرة شئ ضروري و مهم جدا و ذلك بتطهيرها بالكحول الأبيض بدون عدد عند كل خيار والحد الأدنى 6 مرات يوميا ،و يستمر ذلك حتي وقوع السرة.

ويلاحظ أن معظم الأمهات تخاف من الاقتراب من السرة ة تتركها بدون نظافة حتي تصبح رائحتها كريهة و من تلوث السرة بالميكروبات بسبب عدم تنظيفها يشكل خطورة علي حياة الطفل.

وحذر من ترك امتلاء البامبرز ببول الطفل لأنه سوف يؤدى إلى بلل السرة وعدم تجفيفها وتأخر وقوعها ،مشيرا إلى أهمية ثنى البامبرز ولزقه تحت السرة بعيدا عنها ،لأن هناك خطأ كبيرا يقع فيه الأمهات وهو لزق البامبرز فوق السرة وهذا يمثل خطورة على حياة الطفل.

ونصح كل أم بالاهتمام بتنظيف السرة يوميا عدة مرات حتي و قوعها وإذا حدث ولاحظت قطعة حمراء مكان السرة تفرز مخاطا فلا تقلقي .. فهذا لا يعني أن الأمعاء مفتوحة كما يعتقد البعض و لكن يعني و جود بعض بقايا الحبل السري التي لم تجف بعد "
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