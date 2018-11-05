استبعاد ميسي من قائمة برشلونة خلال مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

استبعد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قائمة البارسا والتي ستواجه إنتر ميلان الإيطالي، غدًا الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأعلن النادي الكتالوني أمس، عن قائمة الفريق على رأسها ليونيل ميسي، وأشار البارسا إلى أنه سيسافر مع البعثة المتجهة إلى إيطاليا، بدون تصريح طبي، قبل أن يقوم فالفيردي باستبعاده صباح اليوم.



وتعرض ميسي لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.



يذكر أن الأرجنتيني سابق الزمن وعاد للتدريبات بعد 10 أيام فقط من إصابته، وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها نادي برشلونة، وهي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في الذراع الأيمن، مما أدى لاستبعاده عن المشاركة مع البارسا في مباراة إنتر ميلان الماضية بدوري أبطال أوروبا.



وجاءت قائمة البارسا على النحو التالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسن - إيناكي بينيا



خط الدفاع: سيميدو- بيكيه - لينجليت - ألبا - سيرجي روبيرتو - شومي



خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - دينيس سواريز - كوتينيو - آرثر - رافينيا - فيدال - ألينيا



خط الهجوم : سواريز - إنيا - ديمبلي - مالكوم - منير الحدادي

