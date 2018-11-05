ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

استبعاد ميسي من قائمة برشلونة خلال مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
استبعد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قائمة البارسا والتي ستواجه إنتر ميلان الإيطالي، غدًا الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الكتالوني أمس، عن قائمة الفريق على رأسها ليونيل ميسي، وأشار البارسا إلى أنه سيسافر مع البعثة المتجهة إلى إيطاليا، بدون تصريح طبي، قبل أن يقوم فالفيردي باستبعاده صباح اليوم.

وتعرض ميسي لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

يذكر أن الأرجنتيني سابق الزمن وعاد للتدريبات بعد 10 أيام فقط من إصابته، وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها نادي برشلونة، وهي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في الذراع الأيمن، مما أدى لاستبعاده عن المشاركة مع البارسا في مباراة إنتر ميلان الماضية بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة البارسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسن - إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيميدو- بيكيه - لينجليت - ألبا - سيرجي روبيرتو - شومي

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - دينيس سواريز - كوتينيو - آرثر - رافينيا - فيدال - ألينيا

خط الهجوم : سواريز - إنيا - ديمبلي - مالكوم - منير الحدادي
استبعاد ميسي من قائمة برشلونة خلال مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال
loading...

ترشيحاتنا

الوليد بن طلال: بن سلمان يحدث تغييرا ثوريا في المملكة.. واعتقالي سوء تفاهم.. فيديو

السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

فائدة جمالية للكركم لن تتوقعيها

اصنعي بنفسك مزيل عرق آمنا لا يسبب اسمرار الجلد بأقل التكاليف

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

دعاء صلاح تبكي على الهواء.. تعرف على السبب.. فيديو

نجلا خاشقجي يكشفان حقيقة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين

ضبط لص خلال سرقته دراجة نارية بالشرقية.. صور

طرق تقديم الطعون والتظلمات بانتخابات اتحاد الطلاب

السيسي: مبيسهرنيش غير مصر ودا من زمان وربنا شاهد

ما حكم استخدام سيارة العمل في أغراض شخصية

شاهد .. تعليق السيسي على صفقة القرن وموقف القضية الفلسطينية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟