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اقتصاد

أسعار اليورو والإسترليني في البنك المركزي اليوم الاثنين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
آية الجارحي
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2018، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8608 جنيه للشراء، و17.9556 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3346 جنيه للشراء، و20.4496 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.1673 جنيه للشراء، و23.2991 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.7932 جنيه للشراء، و 17.8947 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.7739 جنيه للشراء، 15.8646 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.5915 جنيه للشراء، و2.6063 جنيه للبيع
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