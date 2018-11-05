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السيسي يشاهد فيلما عن مواقع التواصل الاجتماعى بمنتدى شباب العالم..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الإثنين، فيلم تسجيلى بعنوان"مواقع التواصل الإجتماعى مالها ما عليها" من إنتاج شباب منتدى شباب العالم،وذلك خلال جلسة" مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستعبد مستخدميها".

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع
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