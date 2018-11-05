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فن

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو
شروق إبراهيم
أقيم حفل توزيع جوائز MTV EMAs أمس الأحد،ب حضور أهم نجوم ونجمات الغناء العالمي بـ Bilbao Exhibition Centre في إسبانيا، وقام بتقديم جوائز الحفل النجمة الامريكية هيلي ستاينفيلد، وافتحت الحفل المغنية الامريكية نيكي ميناج بتقديمها وصلات غنائية استعراضية.

حصدت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون جائزة Global Icon وقدمت فقرة غنائية ضمنت أحدث أغانيها Made for you، وخلال تسلمها الجائزة قالت جانيك إن منحها لقب الأيقونة" هو شرف بالنسبة لها. 

وحضر الحفل أيضا الدي جي العالمي مارشيلمو برفقة فريق بانيك! آت ذا ديسكو الذين قدموا خلال الحفل أغنية “High Hopes". 
وحرصت على الحضور ايضا الممثلة الامريكية ليندسي لوهان التي أطلت بفستان ذهبي قصير.

وتألقت المغنية كاميلا كابيلو على السجادة الحمراء بفستان أحمر طويل، والتي ترشحت لـ 6 جوائز موسيقية وحصدت 3 منهم "أفضل أغنية" و"أفضل فنان" و"أفضل أغنية مصورة".
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور
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أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

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