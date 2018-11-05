دبلوماسى روسى يكشف عواقب خطيرة للعقوبات المفروضة ضد إيران

أوضح المندوب الدائم لدى روسيا فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران يعرض العالم لخطر إنتشار النووى و انتهاك نظام الحد منها.



وأشار المندوب الروسي إلى أن "ذلك التصرف من قبل واشنطن يعرض نظام الحد من الأسلحة النووية لخطر كبير، ومن المحتمل أن يؤدى إلى عواقب نووية وخيمة، وذلك نقلا عن وكالة «انترفاكس» الروسية.



ودعا أوليانوف، طهران بأن تلتزم بضبط النفس والامتناع عن أى خطوات هجومية التى تهدف بالرد الانتقامى على العقوبات الأمريكية.



وكانت واشنطن قد استأنفت، اليوم الاثنين، سلسلة العقوبات المفروضة ضد إيران والتى تشمل القيود على قطاع النفط والمصارف.