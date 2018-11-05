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أخبار البلد

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في جلسة مواقع التواصل الاجتماعي بمنتدى الشباب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جانبا من مشاركة الرئيس خلال جلسة تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، من منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ.

وأوضحت الصفحة الجوانب التي تقوم عليها الجلسة: "تشكيل لجنة او مجموعة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها، ووضع استراتيجية قادرة علي تعظيم الاستفادة من هذة المواقع.. الدول المتقدمة قادرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة على عكس الدول الأقل تقدمًا".
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