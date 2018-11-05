ضبط ٦ أطنان كبدة مجمدة منتهية الصلاحية بالقليوبية

نجحت مباحث التموين بالقليوبية فى ضبط أكثر من 6 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجتين لحفظ المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام ( مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ) بتخزين كميات كبيرة من الكبدة واللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية).



وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة تموينية بالاشتراك مع لجنه فنية من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ، وتم مداهمة الثلاجة محل التحريات حيث تم ضبط (كمية قدرها 5,100 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى) وتم ضبط كل من (المدير المسئول عن الثلاجة) وبسؤاله قرر أن تلك الكمية المضبوطة مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات التوريدات ومقرها (الأميرية) القاهرة ، وبسؤال مندوب الشركة أقر بأن تلك الكمية المضبوطة تخص الشركة ومسؤول عنها ومخزنة لحسابهم بتلك الثلاجة هذا وقد ورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني .



من ناحية أخرى تم ضبط عبدالمنعم . س . ع - 21 سنة - ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ( مالك ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ) وذلك لحيازته وعرضه للبيع كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وبيعها فى الأسواق لجمهور المستهلكين والمحلات التجارية وبحوزته ( كمية قدرها طــن كبدة ) و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .. وقد ورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.