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حوادث

تنفيذ 26 قرار إزالة في حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صورة أرشيفية - إزالة
صورة أرشيفية - إزالة تعديات
محمد أمين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية للمحافظة على الرقعة الزراعية وردع المخالفين بالقانون.

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الاثنين- عن تنفيذ 5 قرارات إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، و8 قرارات تعد على منافع الري، و7 قرارات تعدٍ على منافع نهر النيل، و6 قرارات تعدٍ على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3344 مترا تقريبًا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية و"4 أحكام قضائية.
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