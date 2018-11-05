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تعليم

القمري: سنواصل العمل للحفاظ على مكانة جامعة كفر الشيخ العلمية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل جامعة مصرية لعام 2018، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- وذلك خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، فيما جاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني وجامعة المنصورة في المركز الثالث بالمسابقة.

من جانبه وجّه الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للقيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته المستمرة والفعالة للنهوض بالجامعات المصرية وشبابها، أمل الغد وقادة المستقبل وكذلك رعايته للمسابقة، موجهًا – أيضًا الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة المُشكلة لاختيار أفضل جامعة على اتباعها للمعايير الدولية والالتزام بالشفافية والمصداقية في الاختيار.

وأعرب القمري، عن شكره لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع منتسبي جامعة كفر الشيخ الذين بذلوا جهدًا عظيمًا للوصول بالجامعة لهذه المرحلة الفائقة واعتبارها نموذجًا استرشاديًا، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل علي تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها منذ توليه مسؤولية رئاسة الجامعة، خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي مكانة الجامعة العلمية والسعي إلي المنافسة الدولية.

وكانت اللجنة المُشكلة لاختيار أفضل جامعة مصرية قد وضعت عدة معايير لتقييم الجامعات، تشمل البنية التحتية، من حيث جاهزية القاعات الدراسية والمعامل وأماكن التدريب، والشكل الجمالي للجامعة، والمستوى الأكاديمي من حيث النشر العلمي، ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، وموقعها على الإنترنت، ومدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها، والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والرعاية المادية والاجتماعية والطبية والأنشطة الطلابية التي تقدمها لطلابها، وانتظام وانضباط الدراسة، وإسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.
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