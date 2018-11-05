ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نادي إم في بي يتربع على عرش الجمباز المصري

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
القسم الرياضي
حققت فرق الجمباز الفني والإيقاعي لنادي أم فى بى للجمباز طفرة هائلة فى بطولة الجمهورية الأولى ، بالحصول 57 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية ، فى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ النادي.

ويتوقع الجهاز الفنى بقيادة منال الشلقانى تحقيق إنجازات أكبر في البطولات المقبلة، حيث إن نادي أم فى بى يسير على خطوات ثابتة ومدروسة لتحقيق هدف التربع على عرش الجمباز المصري، لأنه يضم أفضل الخبرات في مجال الجمباز على مستوى الجمهورية بدءا من منال الشلقاني مؤسسة اللعبة فى النادى ولاعبة جمباز سابقة وحكم دولي وعضو مجلس إدارة للاتحاد سابقا وحاليا عضو المكتب التنفيذي لدول حوض البحر المتوسط ، إلى المدير الفني مي كرم التي تقود تدريبات الفرق وهي لاعبة منتخب مصر سابقا وبطلة مصر وأفريقيا وخرج من تحت إيديها كثير من لاعبات منتخب مصر.

وبطلات الإنجاز كل من لاعبات النادي حبيبة حسن عادل التى حصلت على المركز الثاني فردي عام على مستوى الجمهورية واللاعبة تاليا بهاء الدين على المركز الثالث فردي عام على مستوى الجمهورية

ووجهت إدارة أم فى بى للجمباز الشكر لمجلس إدارة الاتحاد بقيادة النشيط الدكتور إيهاب أمين ولجنة المسابقات والتحكيم على التنظيم الرائع والعدالة التحكيمية التى شهدتها البطولة.
loading...

موضوعات متعلقة

نتائج جيدة للجمباز المصري في بطولة البحر المتوسط

منتخب الجمباز يضم 14 لاعبا من الصيد لأول مرة.. صور

6 فضيات وبرونزيات لـ«جمباز الأهلي» في بطولة القاهرة

«بنات جمباز الأهلي» يحقق 10 ميداليات في بطولة القاهرة

14 ذهبية وثلاث فضيات لـ«جمباز الأهلي» في بطولة الجمهورية

ناشئات وادى دجلة يتوجن بـ 15 ميدالية ببطولة الجمهورية للجمباز

ترشيحاتنا

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

البحث عن قائد.. الديمقراطيون يعتمدون على أوباما في انتخابات التجديد النصفي

تعرف موعد السوبر الإيطالي في السعودية

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

فيكتور جوميز حكما لمباراة مصر وتونس بالتصفيات الإفريقية

مفاجأة مدوية.. التحقيق مع أجيري مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

حقيقة سخرية محمد صلاح من تمثاله في منتدى الشباب

موعد مباراة الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والقنوات الناقلة

السيسي: هنعمل 250 ألف فصل حتى لو هنلغي العلاوة الدورية لموظفي الدولة .. فيديو

بعد اعتزاله العمل الإعلامي.. محمد هاني لـ صدى البلد: لا خلافات مع إدارة الـ CBC

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

فيديو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو
فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟