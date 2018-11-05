نادي إم في بي يتربع على عرش الجمباز المصري

حققت فرق الجمباز الفني والإيقاعي لنادي أم فى بى للجمباز طفرة هائلة فى بطولة الجمهورية الأولى ، بالحصول 57 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية ، فى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ النادي.



ويتوقع الجهاز الفنى بقيادة منال الشلقانى تحقيق إنجازات أكبر في البطولات المقبلة، حيث إن نادي أم فى بى يسير على خطوات ثابتة ومدروسة لتحقيق هدف التربع على عرش الجمباز المصري، لأنه يضم أفضل الخبرات في مجال الجمباز على مستوى الجمهورية بدءا من منال الشلقاني مؤسسة اللعبة فى النادى ولاعبة جمباز سابقة وحكم دولي وعضو مجلس إدارة للاتحاد سابقا وحاليا عضو المكتب التنفيذي لدول حوض البحر المتوسط ، إلى المدير الفني مي كرم التي تقود تدريبات الفرق وهي لاعبة منتخب مصر سابقا وبطلة مصر وأفريقيا وخرج من تحت إيديها كثير من لاعبات منتخب مصر.



وبطلات الإنجاز كل من لاعبات النادي حبيبة حسن عادل التى حصلت على المركز الثاني فردي عام على مستوى الجمهورية واللاعبة تاليا بهاء الدين على المركز الثالث فردي عام على مستوى الجمهورية



ووجهت إدارة أم فى بى للجمباز الشكر لمجلس إدارة الاتحاد بقيادة النشيط الدكتور إيهاب أمين ولجنة المسابقات والتحكيم على التنظيم الرائع والعدالة التحكيمية التى شهدتها البطولة.